Tschechien: Wo der Lockdown kaum Erfolg hat

Seit Anfang Oktober legt das Land eine Zwangspause ein. Schulen und Restaurants sind gesperrt, Ausgangsbeschränkungen gelten. Trotzdem stiegen die Infektionen zuletzt enorm.

Prag. Bildungsminister Robert Plaga braucht in diesen Tagen von allen Mitgliedern der tschechischen Regierung wohl die größte Geduld und steht dabei gleichzeitig am meisten unter Druck. Plaga wartet händeringend auf grünes Licht, um die von Corona verursachte Zwangspause für den Unterricht in den Schulen beenden zu können. Diese Zwangspause sollte eigentlich zu Beginn des Monats enden, die Grundschulen sollten am 2. November wieder öffnen. Doch Plaga muss auf die Zustimmung aus dem Gesundheitsministerium warten. Sie kommt bisher nicht.