Klimafeind heimischer Finanzmarkt

Das Umweltbundesamt hat sich angesehen, wie umweltfreundlich die Branche ist.

Wien. Seit sich Politiker aus aller Welt im Jahr 2015 darauf verständigt haben, den Anstieg der Erderwärmung zu begrenzen, ist auch die Finanzbranche in Sippenhaft genommen. Das Pariser Klimaabkommen legt nämlich fest, dass es auch der Banken- und Versicherungsindustrie obliegt, ihre Mittel in die „richtigen“ Bahnen zu lenken. Seither hat man zwar viel unternommen, ein Blick auf den heimischen Finanzmarkt zeigt allerdings, dass es durchaus Aufholpotenzial gibt.



Das Forschungsprojekt RiskFinPorto unter der Leitung des Umweltbundesamts hat sich angesehen, ob der österreichische Leitindex den Ansprüchen des Pariser Abkommens gerecht werden kann. Er kann es nicht, wenn die Unternehmen weiter wachsen wie bisher. Der ATX ginge demnach nur noch wenige Jahre mit dem zwei Grad-Szenario konform. Ab 2025 sei er auf „einen sechs Grad Pfad ausgerichtet und Klimarisken gegenüber stärker ausgesetzt.“ „Wenn die Unternehmen in der Lage sind, ihre Emissionen zu reduzieren, dann sähe die Linie freilich anders aus“, sagt Maximilian Horster von ISS ESG, der die Methode für die Studie mitentwickelt hat.



Die hohen Emissionen des Leitindex sind vor allem auf die Sektoren Energie, Versorger und Rohstoffe zurückzuführen, die 95 Prozent aller Treibhausgase in die Luft blasen. OMV, Voest und Wienerberger sind allein für 82 Prozent des gesamten CO 2 -Ausstoßes verantwortlich. Zwar hätten sich alle drei Konzerne zum Ziel gesetzt, ihre Produktion klimafreundlicher auszurichten, doch „scheinen die Strategien nicht wissenschaftlich fundiert“, wie es im Bericht heißt. Die österreichischen Unternehmen sind im europäischen Vergleich größeren Risken im Zusammenhang mit der Umstellung auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft ausgesetzt.