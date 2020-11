Wie zahlen wir in Zukunft?

Über Bargeld als das beliebteste Zahlungsmittel, Überweisungen in Echtzeit und den digitalen Euro.

Wien. Nichts ist so selbstverständlich wie das Bezahlen mit Bargeld oder die Überweisung von Rechnungen im Netz. Und trotzdem ist das Zahlungsverhalten ein hoch emotionales Thema. Auch weil es die Einstellung einer Gesellschaft widerspiegelt.



In Österreich genießt Bargeld traditionell einen guten Ruf, den sich die Bevölkerung trotz Corona nicht madig machen lassen will. Eine Umfrage des Bankenverbandes zeigt, dass Bargeld weiterhin von 98 Prozent der Österreicher genutzt wird, 91 Prozent greifen auf die Bankomatkarte zurück. Trotzdem rangiert die Bankomatkarte in Sachen Sympathie knapp vor dem Bargeld, was man sich beim Bankenverband mit deren einfacher Anwendung erklärt.



Noch einfacher für die Österreicher soll es künftig auch bei Überweisungen zugehen. Davon profitieren könnte das Online-Banking, das laut der Befragung nur einen Anteil von elf Prozent an den monatlichen Zahlungen ausmacht. Das Ziel der EU-Kommission lautet nämlich, Zahlungen künftig so schnell wie möglich abzuwickeln, „so schnell wie ein E-Mail oder ein SMS“, erklärt Michael Ernegger, stellvertretender Generalsekretär des Bankenverbands. Vielen in der Bevölkerung sei schon jetzt unklar, warum das nicht funktioniert.

Doch dafür gebe es allerlei Gründe: Überweisungen seien komplexe Vorgänge, die mit vielen Akteuren abgestimmt und auf Geldwäsche oder mögliche Sanktionen überprüft werden müssen. Das braucht eben Zeit. Werden Überweisungen von Banken derzeit in „Stapeln“ alle paar Stunden ausgeführt, sollen künftig Einzelbuchungen in Echtzeit möglich sein. Die technische Einführung erfolgte vor einem Jahr, manche Banken bieten ihren Kunden dieses Service bereits jetzt an, „nur noch nicht in der Breite“, sagt Ernegger. Bei manchem fällt dafür eine Extragebühr an. „Momentan ist es eine Entscheidung der Institute, ob der Kunde dafür bezahlen muss“, sagt Ernegger. EU-weit ist das noch ein offener Punkt.

Auf Anfrage teilte die Erste Bank mit, ihren Privatkunden sogenannte Instant Payments noch in diesem Jahr kostenfrei ermöglichen zu wollen. Empfangen könnten sie diese Echtzeitüberweisungen schon jetzt. Bei Firmenkunden sei die Lage etwas komplexer, da dort auch 10.000 Einzelüberweisungen auf einmal anfallen könnten. Bei der Bank Austria ist das Service schon für Firmen- und Privatkunden in Betrieb, die Kosten (bis 25 Euro fünf Cent, bis 1000 Euro 30 Cent) sind nach Überweisungsbetrag gestaffelt.