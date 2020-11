Eine kostenlose Spiele-App der FH Oberösterreich will Schüler und Studierende für das Thema Logistik begeistern. Neben der Erkenntnis, wie viel man mit passender Planung für die Umwelt tun kann, bietet die App auch für Profis Wissenswertes aus der Branche.

Fragt man, was Menschen mit „Logistik“ verbinden, so werden oft Lkw-Fahrten, Speditionsbüros oder Postverteilzentren assoziiert – keine Schlagwörter, mit denen junge Leute ihren Traumberuf verbinden würden. Dabei ist Logistik eine Zukunftsbranche, die Ausbildungsmöglichkeiten von der Lehre bis zum Hochschulstudium und zahlreiche Arbeitsplätze bereit- hält. „Die Logistik war covidbedingt überraschend in aller Munde. Woher kommen denn meine Lebensmittel? Ist meine Nahrungsmittelquelle gesichert? Und wie kommt mein Packerl vor die Haustür?“, nennt Lisa-Maria Putz, Leiterin des Kompetenzfelds „Sustainable Transport Logistics“ am Forschungsinstitut Logistikum der Fachhochschule Oberösterreich, ein aktuelles Beispiel für die Relevanz dieser Sparte.

Party- und Transport-Planer

Um logistische Prozesse im Einzelhandel für die Endkonsumenten sichtbar zu machen, entwickelte das von Putz geleitete Forschungsteam am Campus Steyr der FH Oberösterreich das im App-Store gratis erhältliche Spiel „Logistify Retail“. Die User schlüpfen dabei in die Rolle eines Partyplaners und treffen logistische Entscheidungen. Sie müssen einerseits Kundenwünsche, andererseits die Verfügbarkeit und den Preis der Produkte im Auge behalten, aber auch Nachhaltigkeitszielen entsprechen, indem sie auf ökologische Produktionsstandards und möglichst kurze Transportwege achten.

Neben dem erst diesen Sommer entwickelten „Logistify Retail“ stehen unter der ebenfalls im App-Store kostenlos erhältlichen Lern-App „Logistify“ drei weitere Spiele zur Verfügung, die das Thema „Transport“ aufgreifen. Die Nutzer entscheiden, welches Transportmittel für jede Sendung die beste wirtschaftliche und ökologische Option wäre (Lkw, Zug oder Binnenschiff). Die Transportketten werden vom Rohprodukt bis zum Endkunden spielerisch erlernt und können per Augmented Reality (computergestützte Erweiterung der Realität, Anm.) betrachtet werden. Zahlreiche Logistik-Berufe werden per Chat mit virtuellen Avataren erkundet.

Spielerischer Ansatz

Die App habe keinerlei kommerziellen Hintergrund, betont Putz. „Es ist uns einfach aufgefallen, dass es in der Logistikausbildung hauptsächlich um die Straße als Transportweg geht, aber wenig um die Bahn- und Binnenschifffahrt.“ Man wolle mit den Spielen vor allem dafür sorgen, dass das Thema „Nachhaltige Gütermobilität“ in den Köpfen ankomme, und zwar nicht nur in den Köpfen von Schülern und von Studierenden einschlägiger Disziplinen, sondern auch von Berufstätigen in der Logistikbranche.

„Wir wollten eine innovative Technologie implementieren, die auch junge Menschen anspricht, interaktiv gestaltet ist und dem spielerischen Ansatz von Gamification entspricht“, sagt Putz. „Deshalb haben wir uns auch dazu entschieden, bei zwei Spielen Augmented Reality einzusetzen.“ Nach Recherchen über andere Apps zu ähnlichen Themen entschloss man sich am Logistikum, die Spiele in Kooperation mit dem Campus Hagenberg der Fachhochschule Oberösterreich (Forschungsteam „Playful Interactive Environments“) umzusetzen.

Ein wichtiges Kriterium neben der Eigenständigkeit und der kostenlosen Verfügbarkeit dieser Entwicklung sei auch Internationalität gewesen, sagt Putz. Da „Logistify“ nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch verfügbar ist, kann es in anderen Ländern eingesetzt werden.

Nutzer aus USA und Südamerika

Dass dies der Fall ist, belegen Nutzungsdaten. Derzeit wird die App zu 40 Prozent in Österreich und zu 25 Prozent in Deutschland genutzt, der Rest der User ist vor allem in den USA, in Südamerika und arabischen Ländern ansässig. Auch die beiden Internet-Plattformen, die der Forschungsbereich „Sustainable Transport“ der Fachhochschule in Steyr erstellt hat, verzeichnen zur Hälfte Zugriffe internationaler Nutzer. Die Plattformen bieten frei nutzbare Materialien einerseits zur gesamten Welt der Logistik (www.retrans.at) und andererseits zur Binnenschifffahrt an (www.rewway.at) und werden durch das Klimaschutzministerium sowie durch die Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft „via donau“ gefördert.

IN ZAHLEN 23 Prozent der globalen CO 2 -Emissionen werden insgesamt in Europa durch den Personen- und Güterverkehr erzeugt.



280 Lkw – das entspricht 175 Eisenbahnwaggons – transportieren gleich viel Güter wie ein Binnenschiff.



3 Mal so hoch wie im Jahr 2009 ist heute die Anzahl der Pakete, die in Österreich transportiert werden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.11.2020)