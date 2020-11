„Nur weil wir nicht so viele ,große‘ Frauen sehen, heißt das nicht, dass es sie nicht gibt“, sagt Zoe Lefkofridi.

Politologin Zoe Lefkofridi über Geschlechterstereotype in der Politik, den Wunsch nach einem Messias in der Krise und Männernetzwerke in feministischen Parteien.

Die Presse: Wenn Sie eine Zeitung aufschlagen, was stößt Ihnen an der Berichterstattung über Politikerinnen am meisten auf?