Kinderbetreuung fördert Frauenkarrieren nicht

Stereotype Erwartungen werden auch durch gute Kinderbetreuungsangebote nicht außer Kraft gesetzt, wenn es um die Förderung von Frauen geht. Das hat die Karriereforscherin Astrid Reichel herausgefunden.

Der Mann, der für eine durchgängige Karriere zur Verfügung steht, die Frau, die zur Kinderbetreuung für mehr oder weniger lange Zeit in ihrem Beruf ausfällt: Diese Stereotype prägen auch dann die Entscheidungen von Vorgesetzten in Unternehmen, wenn Frauen durch kurze Karenzregelungen und gute öffentliche Kinderbetreuungsangebote eigentlich kaum in Babypause gehen (brauchten).

Das ist das Ergebnis einer Studie der Salzburger Arbeits- und Karriereforscherin Astrid Reichel auf Basis der Daten von 12.000 Befragten aus 19 Ländern. Sie interessierte sich für die konkreten Weiterbildungsmöglichkeiten, die von Arbeitgeberseite angeboten wurden. Damit wollte sie herausfinden, ob kurze Karenz und verfügbare Kinderbetreuung bei der Entscheidung von Vorgesetzten, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Trainings oder Fortbildungen ausgewählt werden, eine Rolle spielen.

„Wir wissen aus vielen ökonomischen Studien, wie sich gesetzliche Normen wie die Dauer von Karenzzeiten auf die Teilhabe von Frauen am Arbeitsmarkt oder auf ihr Gehaltsniveau auswirken“, sagt Reichel, die seit 2016 an der Universität Salzburg Professorin für Human Resource Management ist. Die volkswirtschaftlichen und individuellen Aspekte seien bekannt, die organisationale Perspektive weitgehend unerforscht.

Erwartungen an Mütter

Auf die Idee zu so einer Untersuchung hat Reichel, die damals gerade selbst in Mutterschutz war, eine Gastprofessorin aus Belgien gebracht. Diese – ebenfalls Mutter – kannte die bei uns vorherrschende gesellschaftliche Erwartungshaltung, dass Frauen mehrere Jahre bei den Kindern zu Hause bleiben und ihren Beruf nicht oder nur in Teilzeit ausüben, gar nicht. In Belgien ist es selbstverständlich, dass Frauen nur eine kurze Babypause einlegen. „Je länger die bezahlte Karenzzeit in einem Land ist, desto weniger investieren Organisationen und Unternehmen in die Karrieren von Frauen“, lautete die naheliegende Hypothese Reichels. Die Logik dahinter: Für Mitarbeiter, von denen erwartet wird, dass sie wegen Kinderbetreuung länger ausfallen, ist ein möglicher Return-on-Investment mit zu viel Risiko behaftet.

Doch diese Zurückhaltung bei der Frauenförderung zeigte sich nicht nur in Ländern mit großzügigen Karenzregelungen. In jenen Ländern, in denen Frauen wegen der gut ausgebauten Betreuungsangebote nach einem Kind früh zurück in den Beruf kommen, investierten die Unternehmen tendenziell sogar noch weniger in deren Karrieren. „Gute Kinderbetreuung allein reicht nicht aus, um das berufliche Weiterkommen von Frauen zu befördern“, stellt Reichel fest. Es könnte sogar einen gegenteiligen Effekt geben: Die Entscheidungsträger in Unternehmen verstehen ein gutes Betreuungsangebot als Anreiz, mehrere Kinder zu bekommen, und investieren deshalb vorsichtshalber weniger in Frauen.

Ihr Fazit: „Bei Frauenkarrieren ist auch ein gut ausgebautes Kinderbetreuungsangebot nicht ausreichend, um stereotype Erwartungen zu durchbrechen.“ Von diesen lassen sich Personalverantwortliche in Unternehmen bei der Verteilung von Weiterbildungsmöglichkeiten und Karriereförderung aber offensichtlich leiten. In einem nächsten Schritt will sich Reichel die Wirkung von Weiterbildung auf Karriereverläufe von Frauen ansehen.

