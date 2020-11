Pfingstrosen: Laubschnitt jetzt

Vernünftige Gartenmenschen haben verstanden, dass in den nun welkenden Pflanzen, in Stängeln und Laub von uns unbemerkt diverse Tiere ihr winterliches Quartier bezogen haben, in welcher Form auch immer, als Raupe, Ei, Insekt.

Aus diesem Grund werden auch die Staudenbeete jetzt besser in Ruhe gelassen, doch gibt es Ausnahmen, und eine davon ist die Bauernpfingstrose. Ihr ohnehin bereits darniederliegendes Laub sollte jetzt noch vor dem Winter geschnitten und entfernt werden, um der üblen Plage des Grauschimmelsvorzubeugen, der heuer regional verstärkt zu beobachten war.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.11.2020)