Neuer Tagesrekord von 8241 Neuinfektionen in Österreich

Die Zahl der aktiv Infizierten mit dem Coronavirus ist auf 57.570 angestiegen - das ist mehr als St. Pölten Einwohner hat.

Am Samstag hat es in Österreich erneut einen Rekord an SARS-CoV-2-Neuinfektionen gegeben. 8241 Fälle wurden in den vergangenen 24 Stunden eingemeldet., erstmals über 8000. Somit stieg die Zahl der aktiv Infizierten auf 57.570 an - mehr als St. Pölten Einwohner hat.

Unterdessen wurden erstmals seit Beginn der Pandemie mehr als 3000 Covid-19-Patienten im Spital behandelt. Davon benötigten 432 Menschen intensivmedizinische Versorgung. Seit vergangenem Samstag ist die Zahl der Intensivpatienten um 63 Prozent gestiegen - 265 waren es vor sieben Tagen noch gewesen. Die Zahl der Toten stiege um 37 auf bereits 1.377 an.

Im Schnitt sind in den vergangenen sieben Tagen täglich 6042 Neuinfektionen hinzugekommen. Insgesamt 29.810 Testergebnisse wurden in den vergangenen 24 Stunden eingemeldet - mit mehr als 8.200 positiven Ergebnissen lag die Positivrate somit bei rund 28 Prozent.

Die Zahl der bisher in Österreich durchgeführten Tests stieg auf 2,425.825 seit Beginn der Pandemie. Bisher wurden 147.220 Menschen positiv auf SARS-CoV-2 getestet, 88.273 gelten als wieder genesen.

Oberösterreich mit Abstand die meisten neue Fälle

Vier Bundesländer meldeten am Samstag mehr als 1.000 Neuinfektionen, in Oberösterreich waren es sogar 2279 Fälle, gefolgt von 1.107 in Wien. In Niederösterreich waren es 1.099 und in der Steiermark 1.021. In Tirol kamen 812 Neuinfektionen hinzu, in Salzburg 790. Hierbei handelt es sich allerdings um interne Erhebungen des Landes, nachdem es massive Probleme bei den Labormeldungen ins EMS gibt. Die Testzahlen konnten aus demselben Grund auch nicht vollständig erhoben werden, hieß es seitens der Behörden. Kärnten meldete 457 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden, in Vorarlberg waren es 402 und im Burgenland 274.

(APA)