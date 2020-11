Was man heute noch sammelt

Es gibt sie noch, die Briefmarkensammler. Doch das Sammeln als Hobby verändert sich durch die Digitalisierung. Und auch die Gegenstände werden kurioser.

Die Liebe zum Skifahren begann in jungen Jahren. Für Paul Demschar war aber nicht nur die Abfahrt ein Highlight, sondern auch das, was davor passiert – nämlich das Überwinden von Hunderten von Höhenmetern mithilfe von Seilbahnen: Die lauten Maschinen, die großen Räder, die das Seil in Bewegung brachten, vor allem die dahinterliegende Technik. Mit sechs Jahren bekam er von seiner Tante einen alten Tellerlift-Bügel geschenkt. Fünf Jahre später folgte ein Einser-Sessellift-Sessel. Und daraus entstand eine Leidenschaft für das Sammeln alter, ausrangierter Seilbahnobjekte.