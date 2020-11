Impfhilfe Verjüngung?

Noch ist unklar, ob kommende Covid-19-Impfstoffe jenen helfen, die sie am meisten brauchen, Alten etwa. Kann man ihr Immunsystem auffrischen?

Wenn es einmal einen Impfstoff gegen das Coronavirus gibt, das Covid-19 verursacht, dann wird er vermutlich jenen am wenigsten helfen, die ihn am meisten brauchen: den Alten und Fettleibigen. Unter beiden – jenen über 65 und jenen mit einem Body-Mass-Index über 30 – fordert die Pandemie überproportional viele Opfer: Fettleibige Infizierte haben laut der ersten Metaanalyse vom August ein 113 Prozent höheres Risiko, ins Spital zu müssen, und ein 48 Prozent höheres, dort zu sterben (Obesity Reviews 13128).



In der Altersverteilung gibt es pro 1000 Infizierten unter 50 Jahren fast keine Todesfälle, bei jenen zwischen 50 und Anfang 60 fünf, bei jenen über Mitte 70 116 (Nature 585, S. 16). Bei beiden Gruppen liegt das daran, dass die akkumulierten Jahre bzw.