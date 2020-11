27 Artissima: Rasender Stillstand

Mehrfach musste die Direktorin der Artissima heuer umplanen. Am Tag der Eröffnung kam der Lockdown: Aus Hybrid wurde online only.

Jetzt hat es auch die Turiner Kunstmesse Artissima getroffen. Da schien das Konzept perfekt: eine Kunstmesse, die nicht in einer großen Halle mit diesen lähmend-langen Gängen wie in einem Baumarkt stattfindet, sondern in den ruhigen Räumen eines Museums. Mit dieser Idee hatte Ilaria Bonacossa auf die neuen, coronabedingten Herausforderungen reagiert. Sie ist Direktorin der Artissima, einer der wichtigsten Kunstmessen Italiens. Gut 200 Galerien nehmen jährlich an der Messe Anfang November teil. Die Standpreise sind vergleichsweise niedrig und die Galerien dadurch experimentierfreudig. Die Artissima gilt als hochkarätige Entdeckermesse. Aber heuer ist alles anders. Sechs Mal musste sie die Messe umplanen, erzählt Bonacossa. Mit den steigenden Coronazahlen und damit einhergehenden Reisebeschränkungen im Herbst musste sie nochmals alle Pläne umwerfen. Doch sie fand in kürzester Zeit wieder eine neue Lösung: Einen Teil der Messe verlegte sie in die virtuelle Welt, den anderen Teil in Museen.



30 Künstler sind in drei Sektionen vom 3. November bis 9. Dezember unter dem Titel „Artissima XYZ“ online zu sehen. Die drei Buchstaben stehen für die Möglichkeiten neuer und unerwarteter Sprachen, so Bonacossa. 500 Euro zahlt jede Galerie für die Teilnahme. Ausgewählt wurden sie von drei Kuratorenteams, die jeweils eine Sektion verantworten. Durch das digitale Format hätten sie viel globaler agieren können, so Bonacossa, denn Galerien hatten weder Reise- noch Standkosten.