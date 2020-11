Ungewöhnliche Allianz gegen Schulschließungen

Wiener SPÖ, Neos und Bildungsminister Heinz Faßmann wollen die Schulen trotz steigender Corona-Zahlen offen halten. IHS-Chef Martin Kocher warnt bereits vor den volkswirtschaftlichen Folgen.

Und täglich grüßt das Rekord-Murmeltier: 8241 neue Coronafälle binnen 24 Stunden wurden am Samstag vermeldet. Mit 57.570 gibt es nun mehr Erkrankte, als St. Pölten Einwohner hat. Weshalb es auch nicht verwunderlich war, dass Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) im ORF-Radio weitere Verschärfungen in Betracht zog: Nämlich dann, wenn über 850 Intensivbetten belegt seien. Derzeit liegen 432 Covidpatienten auf Intensivstationen. Doch die Zahlen steigen schnell.



Was dann? Viel Spielraum hat die Regierung nicht mehr. Ihre erste Option wäre wohl, nach den Oberstufen auch die Unterstufen und die Volksschüler in den Heimunterricht zu schicken. Und an genau dieser Frage scheiden sich die politischen Geister.