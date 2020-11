Köpenick träumt von der Champions League

Das 5:0 gegen Arminia Bielefeld hievt Union Berlin sensationell auf den vierten Tabellenrang. Und Spielmacher Max Kruse feiert einen kuriosen Elfmeter-Rekord.

Berlin. Sensationell auf einen Champions-League-Platz gekommen ist in der 7. Runde Union Berlin. Beim 5:0 gegen Bielefeld glänzte vor allem Spielmacher Max Kruse mit Tor und Vorlagen. An der „Alten Försterei“ macht sich bereits leise Hoffnung breit, die Saison tatsächlich auf einem Europacupplatz beenden zu können, weil auch gegen Arminia die Abwehr erneut zu null spielte, gelenkt und dirigiert von Kapitän und ÖFB-Legionär Christopher Trimmel. Der Köpenicker Klub ist damit im sechsten Spiel in Serie ungeschlagen, liegt sensationell auf dem vierten Tabellenplatz – und damit so hoch wie nie in der deutschen Liga.

Kruse hat einen Rekord in der Fußball-Bundesliga eingestellt. Der 32 Jahre alte Neuzugang des 1. FC Union Berlin verwandelte gegen Bielefeld auch seinen 16. Elfmeter in der Fußball-Bundesliga - Fehlschüsse Fehlanzeige. Er zog damit mit Jochen Abel gleich, der Ende der 1970er- und Anfang der 1980er-Jahre 16 Elfmeter in der Bundesliga für den VfL Bochum und den FC Schalke 04 verwandelt hatte.