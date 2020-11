Kruder & Dorfmeister: „Jetzt klingt es wieder richtig“

Kruder & Dorfmeister, die hiesigen Könige des Downbeat, veröffentlichen ihr Debütalbum „1995“ mit 25 Jahren Verspätung. Ein Gespräch über Wien, Wein und eine Weltkarriere.

Wer wäre der ideale Hörer für Ihre Musik?



Richard Dorfmeister: Jemand, der gerade im Auto oder Flugzeug unterwegs ist. Das Unterwegssein ist eine der wenigen Möglichkeiten, bei denen die Leute heutzutage noch konzentriert hören.



Peter Kruder: Ich stelle mir einen gut gelaunten Menschen nach einem guten Essen mit ein bisserl Wein vor, der vor einer hochwertigen Hi-Fi-Anlage sitzt. Unsere Musik so zu hören, das wäre meine Empfehlung.



Denkt man an seine Hörer, wenn man Musik produziert?



Kruder: Das wäre ein fataler Fehler. Wenn ich mir die Hörgewohnheiten der Kids ansehe, dann müsste ich so produzieren, dass unsere Musik gut aus den Handylautsprechern klingt.



Die digitale Revolution hat den Hi-Fi-Gedanken gekübelt. Das hätte sich wohl niemand so vorgestellt, dass die Entwicklung wieder so radikal von der Soundqualität weggeht, oder?