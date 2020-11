Köpenick träumt von der Champions League

Deutschland: Leipzig siegt, Gladbach rechnet, der 1. FC Köln leidet.

Berlin. Sensationell auf einen Champions-League-Platz gekommen ist in der 7. Runde Union Berlin. Beim 5:0 gegen Bielefeld glänzte vor allem Spielmacher Max Kruse mit Tor und Vorlagen. An der „Alten Försterei“ macht sich bereits leise Hoffnung breit, die Saison tatsächlich auf einem Europacupplatz beenden zu können, weil auch gegen Arminia die Abwehr erneut zu null spielte, gelenkt und dirigiert von Kapitän und ÖFB-Legionär Christopher Trimmel. Der Köpenicker Klub ist damit im sechsten Spiel in Serie ungeschlagen, liegt sensationell auf dem vierten Tabellenplatz – und damit so hoch wie nie in der deutschen Liga.

Berlin hatte doppelt Grund zur Freude: Hertha besiegte Augsburg 3:0.

Auch Aufsteiger VfB Stuttgart bleibt die Überraschung dieser Saison. Gegen Frankfurt führte man schon mit 2:0, doch dann drehte der Klub von Adi Hütter noch die Partie. Das 2:2, bei dem Martin Hinteregger durchspielte, setzte aber die Negativserie der Eintracht fort. RB Leipzig eroberte vor dem Liga-Hit Dortmund gegen Bayern die Tabellenführung. In neuen blauen Trikots wurde Freiburg (Lienhart sah Gelb) mit 3:0 besiegt. Kapitän Sabitzer traf per Elfmeter zum 2:0.



Gladbachs Höhenflug. 2:2 gegen Real Madrid, 6:0 gegen Schachtar Donezk: Für Gladbach lief es in der Champions League zuletzt nach Wunsch. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose und den ÖFB-Legionären Lainer, Lazaro und Wolf spielt offensiven, erfrischenden Fußball. Das soll auch heute in der Liga gelingen, vor allem gilt es dabei einen Konkurrenten auf Distanz zu halten. Die „Fohlen“ treffen ab 18 Uhr (live, Sky) auf Leverkusen (Baumgartlinger, Dragović).



Kölner Untergang. Wieder kein Sieg, wieder ein Elfmeter-Gegentor und wieder schlecht gespielt: Der 1. FC Köln blickt auch nach dem 1:1 gegen Werder Bremen (Friedl spielte durch) schweren Zeiten entgegen. Sieglos, mit drei mickrigen Punkten gehen die Rheinländer in die Länderspielpause und stecken früh mitten im Abstiegskampf.

17 Spiele in Serie hat der FC (Kainz fehlt verletzt) nicht mehr gewonnen. Gelingt auch gegen Union Berlin in zwei Wochen kein Sieg, stellt das Team von Markus Gisdol den Negativrekord aus der Saison 2005/06 ein – damals folgte am Ende der Abstieg aus dem Fußball-Oberhaus. ⫻

