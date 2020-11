Wien modern: Wenn neue Musik ins Herz trifft

Sofia Gubaidulinas „Der Zorn Gottes“ als Geisterkonzert im Musikverein: eine Uraufführung zwischen Tränen und Gänsehaut.

Als dränge Magma aus der Tiefe: Scharfe Punktierungen zucken im Unisono der Bässe, das schwere Blech lässt jeden langen Ton bedrohlich anschwellen. Die zerklüftete Linie, die sich bald zu eherner Tutti-Gewalt auftürmt, erinnert an die Anfänge von Schostakowitschs Symphonien Nr. 5 und 8; an Messiaen gemahnt die Betonung auch von Furcht und Schrecken im Angesicht des Göttlichen – aber irgendwie multiplizieren sich die beiden auseinanderstrebenden Richtungen hier in eine eigene, dritte Dimension: weg von der atheistischen, zumindest agnostischen Weltsicht des einen, hinaus aus der puren Frömmigkeit und Liebesgewissheit des anderen.