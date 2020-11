Musiksalon Nr. 6: Der Sonntags-Livestream

Acht italienische Opernhäuser produzieren jetzt Oper fürs Internet. Modena macht heute um 15.30 Uhr den Anfang und spielt Purcells „Dido und Aeneas“.

So kommen wir "klassisch" durch einen veranstaltungsfreien November: Den Vorgeschmack bekamen wir gestern Abend: Es war eher ein kunterbuntes Assoziations-Rebus zum Thema Theaterspielen als eine Inszenierung von Verdis "Falstaff", was Lotte de Beer, die künftige Volksopern-Direktorin da in Malmö gestern auf die Bühne gebracht hat. Opernfreunde konnte via Live-Stream dabei sein und können auch die kommenden Aufführungen noch im Internet sehen.