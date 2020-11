Coronavirus: Warum Kinder als weniger ansteckend gelten

Schulen gehören nicht zu den am häufigsten dokumentierten Corona-Infektionsquellen, was den Schluss nahelegt, Kinder seien weniger infektiös. Ganz so einfach ist das aber nicht.

Sie gehört zu den am kontroversesten diskutierten Fragen der Pandemie – sind Kinder und Jugendliche ähnlich ansteckend wie Erwachsene, oder geht von ihnen keine große Gefahr aus – spielen sie also bei der Ausbreitung des Coronavirus nur eine untergeordnete Rolle?



Immerhin hängt von der Antwort auf diese Frage die Entscheidung ab, ob in den kommenden Wochen auch Kindergärten und Schulen geschlossen werden sollen, um die stark steigende Zahl der Neuinfektionen in den Griff zu bekommen. Im Zuge des aktuellen „Lockdown light“ wurden bekanntermaßen lediglich die Oberstufen auf Distance Learning umgestellt, in Kindergärten, Volksschulen sowie Unterstufen findet nach wie vor Präsenzunterricht statt.