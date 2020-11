(c) APA/WERNER KERSCHBAUMMAYR

Archivbild, aufgenommen vergangene Woche am Rande einer Razzia in Linz.

Montagfrüh wurden Wohnungen, Vereine und Firmen durchsucht, Konten eingefroren und Vermögen sichergestellt. Es geht um einen zweistelligen Millionenbetrag und den Verdacht der Terrorfinanzierung.

In den frühen Morgenstunden ging am Montag eine der größten Operationen mit konzertierten Hausdurchsuchungen der vergangenen Jahrzehnte in Österreich über die Bühne. Im Umfeld der Muslimbruderschaft wurden wegen des Verdachts der Terrorfinanzierung rund 60 Razzien im ganzen Land durchgeführt. Der Schwerpunkt lag auf Wien, Niederösterreich, Kärnten und der Steiermark.