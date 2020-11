Auch in der Demokratie stinkt der Fisch vom Kopf

Der Attentäter war Österreicher, er wuchs hier auf, ging hier zur Schule. Das IS-Gefasel sticht daher ebenso wenig wie die Diskussion um die vorzeitige Haftentlassung des Täters.

Man muss in den jüngsten Ereignissen kein Fanal für den bevorstehenden Weltuntergang sehen. Business as usual geht aber auch nicht, angesichts der klaren Symptome schwächelnder Zivilgesellschaften, von den US-Wahlen bis zum europäischen Scheitern, eines Virus per Selbstverantwortung anstatt Verordnung Herr zu werden. Alles Anzeichen der tiefen Krise unserer Demokratien. Parallel zum Wiener Anschlag lieferte übrigens die scharfsichtige Andrea Schurian am Dienstag, den 3.