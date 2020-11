Auftritt in Karlich-Show war noch nicht Scheidungsgrund

Der Mann zog aus, die Frau nahm heimlich eine neue Beziehung auf. Beide seien gleich schuld am Ende der Ehe, sagt der OGH.

Wien. Dass sie in die Barbara-Karlich-Show gehen wollte, hatte die Frau ihrem Mann gesagt. Aber nicht, worum es bei der Sendung zum Thema „Das Beste kommt zum Schluss“ gehen sollte. Dass seine Frau dort einem Fernsehpublikum über den Zusammenbruch ihres Mannes berichtete, ärgerte den Gatten, wenngleich sie nicht abfällig über ihn sprach. Aber in ihrem Freundeskreis machte die Frau auch kein Hehl mehr daraus, dass sie an einer neuen Beziehung interessiert war. Das Ganze sollte freilich nur ein Umstand von vielen in einem komplexen Scheidungsverfahren werden.



Lang war die Ehe harmonisch verlaufen. Die Frau kümmerte sich um Haushalt und Kinder, der Mann verdiente das Geld. Der beruflich stark geforderte Mann hatte mit Depressionen zu kämpfen. Die Frau musste die Rettung rufen, nachdem er eine Überdosis Medikamente genommen hatte. Der Mann war öfters barsch. Die Frau half ihm mit Tipps, zeigte aber wenig Verständnis für die Krankheit. Sie erklärte dem Mann etwa, dass er sie nur sekkieren wolle oder dass er simuliere. Die Beziehung litt weiter. Der Mann zog aus, half jedoch weiter der Frau bei Arbeiten im Haushalt, und er wollte sich auch wieder ihr annähern. Dann erfuhr er aber von dritter Seite, dass sie eine neue Beziehung hatte, und wollte die Scheidung.



Dem Auftritt der Frau in der Karlich-Show maßen die Gerichte wenig Bedeutung zu. Zwei Instanzen fanden, dass vielmehr der Mann überwiegend schuld am Eheende sei. Zwar habe die Frau unpassende Aussagen getroffen und die Ehe gebrochen. Aber das größere Problem sei, dass der Mann auch nach Besserung seines Zustand nicht wieder zur Frau zog. Beide seien etwa gleich schuld, meinte hingegen der Oberste Gerichtshof (6 Ob 98/20k). Zu beachten sei nämlich auch, dass die unfreundlichen Gesten des Manns mit seiner Erkrankung zu tun hatten, während die Frau mit verletzenden Aussagen ihre Beistandspflicht verletzt habe.