Risiken bei Kryptogeld aus dem Ausland

EZB-Direktor Panetta warnt vor Datenschutzproblemen.

Frankfurt/Wien. Der Direktor der Europäischen Zentralbank (EZB), Fabio Panetta, warnt vor Datenschutzproblemen bei Kryptowährungen aus dem Ausland wie dem geplanten Facebook-Geld Libra. „Ausländischen Anbietern die Kontrolle über große Mengen an persönlichen Daten anzuvertrauen, könnte erhebliche Kosten für EU-Bürger sowie auch Unternehmen mit sich bringen“, erklärte Panetta am Mittwoch auf einer vom italienischen Bankenverband organisierten Veranstaltung laut publiziertem Redetext.



Es gehe einerseits um Fragen der Datensicherheit und der Einhaltung des EU-Datenschutzgesetzes, andererseits aber auch um Finanzinnovationen in Europa.

Facebook löste Alarm aus

Der Konzern Facebook hat mit seinen Plänen für ein eigenes Digitalgeld Regierungen, Aufseher und Zentralbanken weltweit aufgerüttelt. Die für den Aufbau der Cyberdevise gegründete Libra Association stellte im April dieses Jahres in der Schweiz einen Antrag für die Bewilligung als Zahlungsmittel.



Zahlreiche Regierungen haben aber Vorbehalte, Facebook mit einer digitalen Währung in den Finanzsektor vordringen zu lassen.

Panetta zufolge können sogenannte Stablecoins, zu denen auch Libra zählt, mit erheblichen Risiken verknüpft sein für die Hoheit über das Geld, die Finanzstabilität, die Marktstruktur in der EU, die Wettbewerbsfähigkeit sowie für die technologische Unabhängigkeit. Zuerst müsse den Aussagen zufolge daher sichergestellt werden, dass solche Kryptowährungen zum Vorteil und nicht zum Nachteil für die EU-Bürger geraten.



Fabio Panetta ist Mitglied des sechsköpfigen Führungsteams der Europäischen Zentralbank (EZB) und dort unter anderem für europäische und internationale Beziehungen zuständig. (Apa/Reuters/red.)