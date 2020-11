Wo Stahl jetzt Potenzial hat

Der europäischen Stahlindustrie räumen Experten Chancen für eine Erholung ein. Die Branche konsolidiert und setzt auf Innovation.

Wien. Für die globale Stahlbranche waren die Vorzeichen wenig rosig. Mit Ausbruch der Coronakrise sank auch die Nachfrage nach Stahl, etwa am Bau, in der Automobil- oder in der Schienenwirtschaft, kräftig. Zu allem Überfluss zogen in den vergangenen Monaten auch noch die Input-Kosten, etwa für Eisenerz, an. Der Grund? Viele Minenkonzerne hatten aufgrund der Coronakrise die Förderung gedrosselt.



Nun aber steigt die Nachfrage nach Eisenerz wieder an, weil Chinas Stahlproduktion inzwischen an Fahrt gewinnt. Die Folgen sind deutlich sichtbar: „Die Eisenerzpreise sind seit Jahresbeginn um mehr als 30 Prozent gestiegen, was in Verbindung mit den anziehenden Kokskohlepreisen die Margen der Stahlhersteller schrumpfen lässt“, sagt Pedro Iglesias De La Vega, Aktienanalyst bei der Credit Suisse.