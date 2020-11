Die Politik und die verrückten Märkte

Die Achterbahnfahrt in der Wahlnacht und die Rallye danach lassen Anleger verwundert zurück. Wie wichtig ist die US-Politik für Börsianer, und kann man sich auf die kommenden Wochen überhaupt vorbereiten?

New York. An der Wall Street gibt es zwei unterschiedliche Lager. Die eine Gruppe ist felsenfest davon überzeugt, dass politische Börsen kurze Beine haben und es mittel- bis langfristig an den Aktienmärkten um die Profitabilität und Innovationskraft der Firmen gehe. Politische Ereignisse, selbst noch so wichtige wie die US-Präsidentschaftswahl, seien weitgehend zu ignorieren, so das Argument. Schwachsinn, entgegnet die andere Gruppe. Sie verweist auf vergangene Woche und die extremen Bewegungen in der Wahlnacht und den darauffolgenden Tagen. Beide Lager haben Recht.



Die Anhänger der „Politik-ist-egal“-Theorie können darauf verweisen, dass mit der Hängepartie exakt jenes Szenario eingetreten ist, wovor alle Beobachter wochenlang gewarnt haben – und die Kurse trotzdem durch die Decke gingen. In der Tat hat sich der US-Aktienmarkt in den vergangenen Jahrzehnten wenig darum geschert, wer im Weißen Haus sitzt, und sich immer wieder entgegen den oftmals viel zu simpel gestrickten Konventionen entwickelt. Die Welt ist viel komplizierter, als es die gern geäußerte Vermutung der Konservativen nahelegt, wonach Republikaner wirtschaftsfreundlicher und deshalb besser für die Aktienmärkte seien. Und sie ist auch viel komplizierter als die von den Linksliberalen propagierte Annahme, wonach Demokraten weniger konfliktbedacht und verhandlungsbereiter seien und deshalb für weniger Drama an den Märkten sorgen würden.



Der Tipp, die Politik zu ignorieren, hat schon Sinn, vor allem für langfristige Investoren. Es gilt, Bewertungen unter die Lupe zu nehmen und darauf basierend einen ordentlichen Investmentplan zu entwickeln. Und sich dabei weniger darum zu kümmern, wie Wahlen oder Kriege ausgehen. Über Jahrzehnte hinweg entwickeln sich die Aktienmärkte immer positiv, daran kann kein Präsident und auch keine demokratische oder republikanische Mehrheit im Senat etwas ändern. Warren Buffett ist ein begeisterter Anhänger dieser Theorie. Man kann davon ausgehen, dass seine Investmentfirma Berkshire Hathaway vergangene Woche keine Entscheidung anhand des Wahlkrimis getroffen hat. Langfristig orientierte Kleinanleger tun gut daran, es dem Starinvestor gleichzutun und stets Ruhe zu bewahren.