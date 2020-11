Forever Young: Die jungen Alten als Geldquelle

Die Alterung der Gesellschaft belastet zwar die Pensions- und Gesundheitssysteme. Aber sie wird gleichzeitig zum Wirtschaftsmotor in vielen Branchen. Der neue Megatrend kann Anleger auf lange Zeit erfreuen.

Wien. Wie alt sind Sie? Laut Geburtsurkunde 70. Und wie alt fühlen Sie sich? Wie 50, 55. Diese Antwort bekommt man immer öfter. Die Gesellschaft wird immer älter, die Älteren werden aber immer jünger. Silver Society, so bezeichnet man den Megatrend, der weltweit immense Umbrüche verursacht und – negativ wie positiv – gravierende Spuren im Wirtschaftsgefüge hinterlässt.



Die Uhr ist weder zu stoppen noch zurückzudrehen: Der demografische Wandel hat längst eingesetzt und wird sich in den nächsten Jahrzehnten fortsetzen. Gründe sind die steigende Lebenserwartung und die geringeren Geburtenraten, vor allem in den reicheren und gebildeteren Teilen der Gesellschaft. Ersteres ist besserer medizinischer Versorgung und mehr sportlicher Betätigung geschuldet. Wobei alle diese Faktoren vorerst vor allem in Industrieländern zum Tragen kommen.