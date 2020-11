David Alaba - allen Kritikern wieder einen Schritt voraus

Bayern-Trainer Hansi Flick will, dass der Wiener, 28, bleibt. Karl-Heinz Rummenigge hält im Klub sogar die Türe offen – der Abwehrchef schweigt, feiert einen Rekord und freut sich auf den ÖFB.

Wien/München. Ausgerechnet David Alaba traf im Schlagerspiel der Bayern gegen Erzrivalen Dortmund. Just der Wiener, 28, dessen Vertragsposse seit Wochen an der Säbener Straße köchelt, schoss ein Freistoßtor und leitete mit seinem ersten Saisontreffer die Wende ein. Die Bayern gewannen mit 3:2. Glücklich, meinen die einen, weil der BVB vergeben hat. Vollkommen verdient, sagen die andern. Weil zwei knappe Abseitstore der Bayern nicht galten oder Gnabry einen Stangenschuss landete.



Es war jedoch ein Erfolg mit gemischten Gefühlen. Tabellenführung da, Alabas Wirrwarr dort und als Draufgabe die Verletzung von Joshua Kimmich: Freude kam in München keine auf. Die Länderspielpause kommt gerade recht. Es gibt Zeit, nachzudenken.