Event, das allen Umständen mit Service strotzt

Linz-Turnier als Abgesang der heurigen WTA-Tour, Barbara Haas trifft zum Auftakt auf Kudermetowa.

Linz. Es beginnt ausnahmsweise nicht in Linz, sondern hört hier auf: Mit dem „Upper Austria Ladies“ geht eine vom Coronavirus schwer geplagte Tennissaison der WTA-Tour zu Ende. Das Traditionstennisturnier feiert seine 30. Auflage, doch große Feiern oder legendäre Players-Parties fallen aus. Auch gibt es nicht das ganz große Spielerinnenfeld, das man sich gewünscht hätte.



Turnierdirektorin Sandra Reichel erwies sich dennoch als Kämpferin. „Wir müssen froh und dankbar sein, dass wir das Turnier durchführen dürfen. So selbstverständlich ist das in einem Lockdown nicht.“ Für tolle Partien soll die Nr. 11 der Welt, die Weißrussin Aryna Sabalenka sorgen. Oder die argentinische Sensationshalbfinalistin der French Open, Nadia Podoroska. Oder Lokalmatadorin Barbara Haas.

Serena Williams schaut zu

Sie trifft zum Auftakt auf die als Nummer 5 gesetzte Russin Veronika Kudermetowa. Österreichs Nummer eins hat die bisher einzige Begegnung mit der Russin heuer in Brisbane in der ersten Runde mit 5:7, 3:6 verloren. Die ebenfalls mit einer Wildcard versehene Julia Grabher misst sich mit der Rumänin Sorana Cîrstea.



Topstar der mit 225.500 Dollar dotierten Veranstaltung in der Tips-Arena ist Sabalenka. Sie eröffnet gegen die Italienerin Jasmine Paolini. Sabalenka könnte mit dem Einzug ins Viertelfinale erstmals in die Top Ten einziehen – und Superstar Serena Williams (USA) aus diesem Kreis befördern.



Die Organisation eines Events in Coronazeiten sei schwer, sagt Reichel. Ein 90-seitiges Covid-19-Manual muss befolgt werden. „Es wäre ein Leichtes gewesen, wegen des Lockdowns zu sagen, wir machen es nicht. Aber ich gebe nicht so schnell auf!“