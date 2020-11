Über 400 Festnahmen bei Protesten gegen Lukaschenko

Die Menschenrechtsgruppe Viasna berichtete von rund 438 Festnahmen.

In Belarus sollen bei Protesten gegen die Regierung am Sonntag Hunderte Menschen festgenommen worden sein. In der Hauptstadt Minsk wurde eine Demonstration von Sicherheitskräften aufgelöst, die Menschen verstreuten sich anschließend in kleineren Gruppen in der Stadt. Die Menschenrechtsgruppe Viasna berichtete von rund 438 Festnahmen.

Auf Videos waren schwarz gekleidete Sicherheitsleute zu sehen, die Demonstranten verfolgten und in Fahrzeuge zerrten. Reuters konnte die Authentizität des Materials zunächst aber nicht überprüfen.

Unter den Festgenommenen befanden sich der Zehnkämpfer und Olympia-Silbermedaillen-Gewinner Andrej Krautschenko und der Kickboxer Iwan Ganin, wie die belarussische Stiftung für Solidarität im Sport mitteilte. Beide hatten unlängst eine Petition von 1.000 Sportlern des Landes unterzeichnet, in der Neuwahlen gefordert wurden. Am Samstag seien insgesamt 60 Mediziner festgenommen worden, die an einer Demonstration gegen die Regierung hätten teilnehmen wollen, berichtete Viasna weiter.

In Belarus kommt es seit der umstrittenen Wiederwahl von Präsident Alexander Lukaschenko am 9. August regelmäßig zu Massenprotesten. Die Opposition wirft ihm Wahlbetrug vor, was dieser zurückweist. Mehr als 16.000 Menschen wurden bereits festgenommen. Ermittler der Vereinten Nationen haben über Schläge und Folter berichtet, der Westen hat neue Sanktionen gegen das Minsker Regime verhängt. Der von Russland unterstützte Lukaschenko hält sich bereits seit 26 Jahren an der Macht.

