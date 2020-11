Über das Für und Wider der Maskenpflicht wird gestritten. Auch Beschaffung und Zertifizierung werfen Fragen auf.

Auch von uns trägt niemand gerne Maske“, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz mit Blick auf sein Kabinett. Doch aktuell ist ein Mund-Nasen-Schutz vielerorts zu tragen, etwa in öffentlich zugänglichen, geschlossenen Räumen, in öffentlichen Verkehrsmitteln, Apotheken, Spitälern, Geschäften sowie teils in Schulen. Ein Überblick.