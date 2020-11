Vielstimmiges Echo auf den Ausgang der US-Wahl

Beten, dass Donald Trump doch noch gewinnt, tun nicht nur seine Anhänger in den USA, sondern auch seine Fans in einigen Regierungsstuben.

Donald Trump ist nicht nur ein Spaltpilz für die US-Gesellschaft, auch in der Welt hat er zahlreiche Fans und noch mehr Kritiker. Viele meldeten sich zu Wort.

Wien. Dass am Samstagabend (MEZ) Joe Biden, angefangen von CNN und weiteren Fernsehstationen, zum Sieger der Präsidentenwahl 2020 ausgerufen wurde, nachdem er mit dem Sieg in Pennsylvania die erforderlichen 270 Wahlleute hinter sich gebracht hatte, löste sofort eine Flut von Reaktionen in aller Welt aus: positive bei jenen, die sich nach den vier sprunghaften Jahren Trump eine ruhigere Phase in der Weltpolitik erhoffen; verhaltene und negative bei jenen, die sich trotz der turbulenten Trump-Jahre behaglich gefühlt haben. Eine Zusammenfassung der Reaktionen:

Die Nachbarn

Kanadas Premierminister, Justin Trudeau, zählte überhaupt zu den Allerersten, die Joe Biden und Kamala Harris zur gewonnenen Präsidentschaft gratulierten: „Glückwunsch“, schrieb er auf Twitter. „Unsere beiden Länder sind enge Freunde, Partner und Verbündete. Wir teilen eine Beziehung, die einzigartig auf der Weltbühne ist. Ich freue mich wirklich sehr darauf, mit euch beiden zusammenzuarbeiten.“ Aus Trudeaus Zeilen klang unverhohlen Erleichterung durch, zumal Trump nicht davor zurückgeschreckt war, den Premier im Nachbarland bei persönlichen Begegnungen zu demütigen.



Mexikos Präsident, Andrés Manuel López Obrador, war deutlich zurückhaltender, obwohl Trump wiederholt äußerst rüde Aussagen über die südlichen Nachbarn gemacht hatte. López Obrador erklärte, er werden einem Wahlsieger erst dann gratulieren, wenn alle rechtlichen Verfahren im Zusammenhang mit dem Urnengang abgeschlossen seien, das sei „politisch klug“.

Die Verbündeten

Die Regierungschefs mehrerer europäischer Länder meldeten sich gleich nach Bekanntgabe des Wahlsiegs Joe Bidens zu Wort und gratulierten ihm. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit“, teilte die deutsche Bundeskanzlerin, Angela Merkel, am Samstagabend via Twitter mit.

„Unsere transatlantische Freundschaft ist unersetzlich, wenn wir die großen Herausforderungen dieser Zeit bewältigen wollen.“ Der deutsche Bundespräsident, Frank-Walter Steinmeier, betonte in seiner Glückwunsch-Botschaft, dass sich mit Biden „die Hoffnungen unzähliger Menschen“ verbänden. „Es ist die Hoffnung auf Verlässlichkeit, Vernunft und die beharrliche Arbeit an Lösungen in einer unruhigen Welt.“



Frankreichs Präsident, Emmanuel Macron, twitterte, es gebe eine Menge zu tun, um die gegenwärtigen Herausforderungen zu bewältigen. Der britische Premierminister, Boris Johnson, der ein enges Verhältnis zu Donald Trump hat, würdigte Bidens Wahlsieg als „historischen Erfolg“ und wies darauf hin, dass die USA der wichtigste Verbündete seines Landes seien. Er setze auch mit Biden auf enge Zusammenarbeit bei gemeinsamen Themen.



Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hofft nach Bidens Sieg darauf, die Beziehungen zwischen Nordamerika und Europa weiter verbessern zu können. „Die Führung der USA ist in einer unberechenbaren Welt so wichtig wie eh und je“, erklärte Stoltenberg. Eine starke Nato sei „gut für Nordamerika und gut für Europa“. Trump hatte die Nato wiederholt infrage gestellt, Biden hingegen bekennt sich klar zum transatlantischen Bündnis.



EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen betonte, dass die EU und die USA in der Vergangenheit eine beispiellose Partnerschaft aufgebaut hätten, die auf den gemeinsamen Werten Demokratie, Freiheit, Menschenrechte, sozialer Gerechtigkeit und einer offenen Wirtschaft beruhe. „Während sich die Welt weiter verändert und sich neue Herausforderungen und Möglichkeiten auftun, wird unsere erneuerte Partnerschaft von besonderer Bedeutung sein“, teilte sie mit. Charles Michel, der Präsident des EU-Rats, äußerte sich vorsichtiger und verwies darauf, dass die Ergebnisse der US-Wahl erst noch bestätigt werden müssten.



Israels Premier Benjamin Netanjahu, auch ein enger Freund Donald Trumps, biss die Zähne zusammen und gratulierte Biden noch in der Nacht zum Sonntag. Er kenne Biden als „großen Freund Israels“ und freue sich auf die Zusammenarbeit. Zugleich danke er Trump für die Anerkennung Jerusalems, der Golanhöhen sowie die entschlossene Haltung gegenüber Iran.

Die Trump-Fans

Von einem der größten Trump-Fans, dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdo?an, gab es bis Sonntagabend keine Reaktion. Immerhin meldete sich Vizepräsident Fuat Oktay zu Wort und sagte, das Wahlergebnis werde „zwischen zwei alten Verbündeten“ nichts ändern.

„Nichts ändert sich für die Türkei, die Kommunikation funktioniert wie bisher.“ Ankara werde auch die nächste US-Regierung dazu drängen, die Unterstützung für militante kurdische Gruppen in Nordsyrien zu beenden und den Prediger Fetullah Gülen auszuliefern.



Auch Ungarns Premier, Viktor Orbán, schwieg bis Sonntag und verzichtete darauf, Biden zu gratulieren. Orbán und die ihm hörigen ungarischen Medien übernahmen Trumps Behauptungen, dass dem Republikaner die Wahl durch massiven Betrug und Manipulation gestohlen worden sei. Der Budapester Bürgermeister, Gergely Karácsony, kommentierte: „Trump war gut für die Orbán-Regierung, Präsident Biden wird gut für Ungarn.“



Serbiens Präsident, Aleksandar Vučić, wollte Biden noch am Sonntag gratulieren, fügte aber gleich hinzu, wegen der Kosovo-Frage wäre ein Präsident Trump für sein Land besser, weil dieser sich die Standpunkte Belgrads angehört habe. Immerhin kenne er Joe Biden aus mehreren Begegnungen auch persönlich.



Sloweniens Ministerpräsident, Janez Janša, auch er ein knallharter Trump-Fan, kritisierte wiederum den weltweiten Gratulationsreigen für Biden, ehe es noch irgendwelche Gerichtsentscheidungen über den Wahlausgang gegeben habe. (ag., red.)