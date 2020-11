Gedenkstein für Gendarm Karl Halaunbrenner vor dem Innenministerium

In Wien wurde ein „Stolperstein“ zum Gedenken an das Novemberpogrom enthüllt.

Vor dem Innenministerium ist zum Gedenken an das Novemberpogrom ein Gedenkstein für Gendarm Karl Halaunbrenner, der 1938 als vehementer Gegner der Nationalsozialisten im Konzentrationslager Buchenwald ums Leben gekommen war, angebracht worden. Innenminister Karl Nehammer und der Präsident der israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, enthüllten den "Stolperstein" in der Herrengasse bereits am 6. November 2020.

"Die historische und die zeitgemäße Verantwortung in der Gesellschaft hat auch in der Ausbildung der Polizisten eine große Bedeutung", betonte der Innenminister. "Hier arbeitet das Innenministerium mit dem Lehrer und Bildungsnetzwerker Daniel Landau zusammen, der eine Evaluierung der Lehrpläne im Hinblick auf die Auseinandersetzung mit Extremismus und Totalitarismus vornimmt." Seit vielen Jahren würden die Schüler der Polizei-Grundausbildungslehrgänge auch die Gedenkstätte Mauthausen besuchen, so Nehammer.

(APA)