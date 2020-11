Michel kommt zu Kondolenzbesuch nach Wien

Terroranschlag in Wien

EU-Ratspräsident Charles Michel wird heute Montag in Wien erwartet.

EU-Ratspräsident Charles Michel wird am Montag Österreich einen Kondolenzbesuch infolge des Terroranschlages vom 2. November in Wien abstatten. Nach einem gemeinsamen Gedenken mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in der Judengasse im ersten Wiener Gemeindebezirk um 16.00 Uhr ist demnach ein Vier-Augen-Gespräch im Bundeskanzleramt geplant. Im Anschluss daran soll es eine gemeinsame Pressekonferenz von Michel und Kurz geben, gefolgt von einem Arbeitsgespräch.

(APA)