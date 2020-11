(c) REUTERS (David Becker)

Lady Gaga bricht in Tränen aus, Madonna ist „Feuer und Flamme“, Chrissy Teigen und Ehemann John Legend fahren durch jubelnde Menschenmassen: So verleihen die US-Promis ihrer Freude über den Erfolg von Joe Biden und Kamala Harris Ausdruck.

Mit Jubel, Freudentränen, Dankbarkeit und Erleichterung haben zahlreiche Stars in den USA auf den Sieg von Joe Biden und Kamala Harris bei der US-Präsidentschaftswahl reagiert. "Glückwunsch, Joe Biden und Kamala Harris und unser geliebtes Land!", schreibt etwa die Schauspielerin Barbra Streisand. "Ehrlichkeit und Integrität haben gewonnen.“ Schauspielerin Reese Witherspoon spricht von einem "gewaltigen Moment" in der Geschichte der USA. "Heute ist ein guter Tag", schreibt Schauspielerin Jennifer Aniston und von Kollegin Sarah Jessica Parker heißt es: "Das Warten hat sich gelohnt."

„Oh mein Gott, er hat es geschafft, sie hat es geschafft, sie haben es geschafft“, twittert Sängerin Cher, und Moderatorin Ellen DeGeneres kommentiert: „So viel Geschichte ist heute geschrieben worden!" Die eigentliche Arbeit beginne jetzt, schreibt Sängerin Alicia Keys in ihrer Glückwunsch-Botschaft. „Wir werden Hass nicht gewinnen lassen. Nur wenn wir zusammenstehen, gewinnen wir!“

Emotionale Worte gibt es von Lady Gaga. „Nichts als Liebe“ empfinde sie für den neuen Präsidenten und die neue Vizepräsidentin - die erste Frau, die es in dieser Rolle in das Weiße Haus geschafft hat. Sie dankt den beiden und dem amerikanischen Volk: „Ihr habt der Welt gerade einen der größten Taten von Güte und des Muts gegeben, die die Menschheit jemals gesehen hat."

Von einem „ganz besonderen Tag“ und einer „Veränderung“, die nun stattfinden werde, spricht sie unter Tränen in einem Video auf Instagram. „Ich hoffe, dass alle Frauen in diesem Land wissen, dass es eine echte Abrechnung und eine echte Veränderung gibt. Ich hoffe, dass Menschen, deren Stimmen bisher von den Mächtigen unterdrückt wurden, wissen, dass Ihre Stimmen gehört wurden."

Ein Foto von „Young Joe“ postet Beyoncé.

Auch Arnold Schwarzenegger (73) reagiert nach einer gut überstandenen Herz-Operation vor wenigen Wochen erfreut. Via Twitter gratulierte der gebürtige Österreicher dem gewählten US-Präsidenten und der gewählten Vize-Präsidentin. "Ich sage dies nach jeder Wahl und ich wiederhole das, weil es einige Leute gibt, die es mehr denn je hören müssen: Ich bin für Sie, weil Ihr Erfolg der Erfolg des Landes ist.“ Traditionell ist er Republikaner, hatte sich zuletzt aber von US-Präsident Donald Trump distanziert.

Musiker John Legend bedankte sich bei Biden und Harris, dass sie in so "herausfordernden Zeiten" ihrem Land dienen wollten. Gemeinsam mit Ehefrau Chrissy Teigen zeigte er sich zuvor inmitten der jubelnden Menge in einem Autokorso.

Von Kim Kardashian gibt es Herzen, sie teilt ein Video von Kamala Harris. „Wir haben es geschafft, Joe“, sagt sie zu ihm darin am Telefon.

Ein besonderes Schmankerl gibt es von Madonna: „Feuer und Flamme“ sei sie, schreibt sie auf Instagram, und postet dazu ihren „Siegestanz“. Es ist eine neue Version ihres Songs „Burning Up“ aus 1983.

Sängerin Lizzo zeigte sich nach der Verkündung des Wahlsiegs von Biden und Harris bei Instagram mit Freudentränen in den Augen - aber auch mahnend. "Lasst uns mit der Arbeit beginnen, Amerika. Es ist Zeit, die verantwortlichen Menschen zur Rechenschaft zu ziehen. Es ist Zeit, dass sie zuhören. Und es ist Zeit für wirkliche Veränderungen in unserer Politik und unserem Handeln."

(APA/dpa/Red.)