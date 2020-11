Strabag baut im Sultanat Oman zwei Hochwasserschutzdämme

Österreichs größter Baukonzern sichert sich Aufträge im Volumen von 165 Millionen Euro.

Der börsenotierte Baukonzern Strabag konnte zwei Großaufträge im Sultanat Oman gewinnen. Eine lokale Tochter wird im Auftrag des Ministeriums für Landwirtschaft, Fischerei und Wasserressourcen zwei Hochwasserschutzdämme in der Hauptstadtregion Maskat mit einer Auftragssumme von 165 Millionen Euro errichten. Die Bauarbeiten für beide Projekte werden noch im November beginnen und bis zu 32 Monate dauern.

Der Damm Al Jifnain befindet sich neben der Sultan Qaboos Universität in Al Seeb und wird die Infrastruktur des Universitätsviertels sowie die im Unterlauf gelegenen Wohngebiete vor Hochwasser schützen. Der Al Jufainah-Damm liegt nahe der Al Amerat-Quryat-Autobahn in einer Region schnell expandierender Stadtviertel, die in der Vergangenheit schon mehrfach von Überschwemmungen heimgesucht wurden.