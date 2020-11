Gedenken an Novemberprogrome im Zeichen der Wiener Terrornacht

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) vertrat am Montag Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Wiener Judenplatz, um den Novemberprogromen zu gedenken.

Zum 82. Mal jähren sich am Montag die Novemberprogrome, die 1938 die systematische Verfolgung der jüdischen Bevölkerung in Deutschland und Österreich einläuteten. In Österreich steht das heurige Gedenken im Zeichen des Wiener Terroranschlags vor einer Woche.

Zum 82. Mal jähren sich in diesem Jahr die Ereignisse der Novemberpogrome in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938, die den Beginn der systematischen und gezielten Verfolgung, Vertreibung und Vernichtung jüdischer Bürger in der Zeit des Nationalsozialismus markieren. Das offizielle Österreich beging den Tag, der eine Woche nach der Wiener Terrornacht nun allerorts auch im Zeichen deren Aufarbeitung steht, mit einer Kranzniederlegung am Mahnmal für die österreichischen jüdischen Opfer der Shoah am Judenplatz in Wien.

Nachdem sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei einem Sturz am Wochenende in seinem zweiten Amtssitz Mürzsteg am Becken verletzt hatte, wurde dieser von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) vertreten, der mit dem Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG), Oskar Deutsch, das Mahnmal besuchte.

ÖVP-Innenminister Karl Nehammer, der am Montag im Zuge der Großrazzia gegen die Muslimbruderschaft [premium] eine Pressekonferenz gab, sprach anlässlich des Gedenktages von der Notwendigkeit, immer wieder - und insbesondere angesichts des Terroranschlags in Wien - an die Vorkommnisse 1938 zu erinnern: „Niemals vergessen ist das Motto, das uns gerade in diesen Stunden mahnt, dass sich so etwas niemals wiederholt.“ Es sei „wichtiger denn je“ für Demokratie und Toleranz einzutreten“ und den „gesellschaftlichen Zusammenhalt“ zu fördern.

Vorab unterstrich auch SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner in einer Aussendung, dass das Gedenken an die Novemberpogrome für die Sozialdemokratie ein „dauerhafter Auftrag ist, Antisemitismus, Hass und Hetze mit allen Mitteln zu bekämpfen.“ Die Novemberprogrome hätten „uns vor Augen geführt, wie schnell ein Klima von Hass und Hetze den Nährboden für Gewalt und Verbrechen legen kann.“

Umso mehr sei es „unsere bleibende Aufgabe, dafür zu sorgen,

dass Antisemitismus und Rassismus keinen Platz in unserer

Gesellschaft haben“. Auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig schrieb auf Twitter, dass „rassistische, antisemitische und fremdenfeindliche Tendenzen in der Gesellschaft dürfen nie verharmlost oder negiert werden“ dürften. „Daher müssen wir gerade in diesen Tagen wachsam sein und entschieden reagieren.

Den Campus der Religionen nannte Ludwig „ein starkes Zeichen Wiens gegen Rassismus und Antisemitismus“ einer „Stadt des Friedens, des sozialen Zusammenhalts und des respektvollen Miteinanders“, die „keinen Platz für Radikalität und Diskriminierung“ biete.

In Deutschland gab es im Vorfeld des Gedenktages (und nach den gewaltsamen Ausschreitungen am Sonntag in Leipzig, wo rund 20.000 Menschen an einer „Querdenken“-Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen teilnahmen) indes Aufregung um eine in Braunschweig - ebenfalls von Coronaskeptikern - organisierte Kundgebung: Die Initiative „Querdenken 53“ hatte ursprünglich geplant, am Montagabend exakt um 18 Uhr 18 zu einer Kundgebung mit dem Titel „Geschichte gemeinsam wiederholen“ aufzurufen, wobei die Zahlenkombination als Chiffre der Neonazis gilt. Die Gewerkschaft ver.di hatte die Demonstration zuvor als „Naziveranstaltung“ bezeichnet, nach Informationen des NDR Niedersachsen wurde sie inzwischen abgesagt.

Problematische Bezeichnung „Reichskristallnacht“

Die Vorfälle der Novemberprogrome definieren einen historischen Wendepunkt, an dem die Diskriminierung der jüdischen Bevölkerung innerhalb des NS-Regimes, die 1933 bereits begonnen hatte, in eine systematische Verfolgung, Vertreibung und schließlich den Holocaust überging. Zwischen 7. und 13. November 1938 wurden mehrere hundert Juden in Österreich und Deutschland ermordet, mindestens 300 nahmen sich das Leben. Mehr als 1400 Synagogen, Betstuben und Versammlungsräume sowie tausende Geschäfte, Wohnungen und jüdische Friedhöfe wurden dabei zerstört. Ab dem 10. November wurden rund 30.000 Juden in Konzentrationslager inhaftiert.

Die lange im deutschsprachigen Raum verbreitete zynische bzw. euphemistische, weil verharmlosende Bezeichnung „Kristallnacht“ (aufgrund zerbrochener Fensterscheiben und anderem Glasbruch in zerstörten Geschäften, Synagogen und Gebetshäusern), wurde auch in andere Sprachen übernommen, jedoch erst in der Nachkriegszeit geprägt. In Texten der ersten Nachkriegsjahre finden sich Ausdrücke wie „Judennacht“, „Novembernacht“, „Tag der (deutschen) Scherbe“, „Reichsscherbenwoche“ oder „Verfolgungswoche“. Seit dem 50. Jahrestag 1988 wurde der verbreitete Ausdruck zunehmend von der Wissenschaft und der Öffentlichkeit problematisiert, die Debatte um eine angemessene Bezeichnung ist jedoch nach wie vor offen.