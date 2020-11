Sieg von Biden beflügelt die Börsen

Die Anleger an Asiens wichtigsten Börsen haben am Montag den Sieg von Joe Biden über Amtsinhaber Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl gefeiert. Auch die Börsen in Europa ziehen an.

Die Hoffnung auf frischen Wind für die Weltwirtschaft lockt Anleger in die asiatischen Aktienmärkte. Südkoreas Börse stieg am Montag um bis zu 1,8 Prozent auf ein Zweieinhalb-Jahres-Hoch von 2459,15 Punkten und der Leitindex für die Aktienmärkte in Shanghai und Shenzhen markierte mit 4997,80 Zählern den höchsten Stand seit fünfeinhalb Jahren. Der japanische Nikkei-Index gewann zeitweise 2,6 Prozent und notierte mit 24.962,80 Stellen so hoch wie zuletzt vor fast 30 Jahren.

Mut machte Börsianern der Sieg von Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl. Dadurch sinke die Gefahr internationaler Handelskriege. Außerdem setzten Investoren auf eine verstärkte Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie und die Verabschiedung weiterer US-Konjunkturhilfen. Vor diesem Hintergrund kletterte die chinesische Währung auf ein Zweieinhalb-Jahres-Hoch.

Dem japanischen Aktienmarkt gäben starke Firmenbilanzen Zusatzschub, sagte Anlagestratege Takuya Hozumi von der Bank Mitsubishi UFJ Morgan Stanley. "Sie erholen sich schneller als erwartet." Besonders positiv sei das gute Abschneiden der Autobauer. So hatte Honda sein Gewinnziel für das laufende Geschäftsjahr 2020/2021 verdoppelt. Mit einem Plus von zehn Prozent verbuchten die Aktien des Fahrzeug-Herstellers den größten Tagesgewinn seit den Börsen-Turbulenzen vom März.

Der Biden-Effekt ist auch an den europäischen Leitbörsen bemerkbar, die am Montag mit deutlichen Zugewinnen in den Handel starteten. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 9.50 Uhr mit Zugewinnen von 1,83 Prozent bei 3262,66 Punkten. Auch in Frankfurt ging es für den DAX um satte 2,00 Prozent auf 12.729,15 Einheiten nach oben. In London kletterte der FTSE-100 ebenso klar um 1,65 Prozent auf 6007,48 Zähler.

Mit dem Sieg des Demokraten Biden weiche die Unsicherheit, sagte Marktstratege Stephen Innes vom Broker Axi. Die Schwankungen dürften nun merklich nachlassen. Zusammen mit den Stützungsmaßnahmen der Notenbanken zur Abfederung der negativen wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie könnte die Börsenrally daher auch nach der Wahl erst einmal weitergehen.

Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners kommentierte: "Offenbar trauen es die Anleger dem Duo Biden/Harris zu, aus den gespaltenen Staaten von America wieder United States zu formen." Gut ankommen dürfte wohl auch, dass Biden und die künftige Vize-Präsidentin Kamala Harris den Kampf gegen die Covid-19-Pandemie vom ersten Tag im Amt an verschärfen wollten. Dies sei wichtig, "wird die immer schnellere Ausbreitung der Pandemie doch zur immer größeren Gefahr für die Wirtschaft".

ATX klar im Plus

Auch die Wiener Börse hat am Montagvormittag deutliche Kursgewinne verzeichnet. Der österreichische Leitindex ATX zog im Frühhandel um 1,57 Prozent auf 2187,00 Punkte an. Die Kursgewinne am heimischen Aktienmarkt zogen sich durch alle Branchen. Stärkste ATX-Werte waren am Vormittag die Titel des Cateringunternehmens Do&Co (plus 3,93 Prozent) sowie des Leiterplattenherstellers AT&S (plus 3,27 Prozent). Stark nachgefragt wurden außerdem die Aktien von Wienerberger (plus 2,71 Prozent), Vienna Insurance Group (plus 2,52 Prozent) und Mayr-Melnhof (plus 2,50 Prozent).

Verlierer gab es im Leitindex nur einen. Die Andritz-Titel gaben um deutliche 2,31 Prozent nach und knüpften damit an ihren schwachen Vortag an. Am Freitag hatten sie ungeachtet mehrerer positiver Analysteneinschätzungen bereits mehr als drei Prozent eingebüßt.

Am Montag konnten nun die Polytec-Aktien nicht von einer positiven Analystenmeinung profitieren und traten bei 5,70 Euro auf der Stelle. Die Baader Bank hat ihre Kaufempfehlung nach der Zahlenvorlage vom Freitag bestätigt und ihr Kursziel ebenfalls bei 8,00 Euro belassen. Die Titel seien weiterhin unterbewertet, begründete Baader-Analyst Peter Rothenaicher.

(APA/Reuters/dpa)