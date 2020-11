Das diffuse Milieu der Muslimbrüder in Österreich

Eine eigene Organisation der Muslimbrüder gibt es nicht, aber einige Einrichtungen, die mit ihnen in Zusammenhang gebracht werden.

Wer in Österreich eine Filiale der Muslimbruderschaft mit Türschild sucht, wird nicht fündig werden. Das bedeutet aber nicht, dass die Ideen und Ziele der in Ägypten gegründeten sunnitisch-islamistischen Bewegung, in deren Umfeld am Montag Dutzende Hausdurchsuchungen durchgeführt wurden, nicht auch hierzulande vertreten werden.



Auf institutioneller Seite spielt hier vor allem die Liga Kultur eine wichtige Rolle. Hinter dieser Einrichtung, die in Wien und in Graz jeweils eine Moschee betreibt. Hinter ihnen, sagt Politologe Thomas Schmidinger, stehen syrische Muslimbrüder. Hervorgetan hätte sich die Gruppe vor allem während der Flüchtlingskrise 2015, bei der sie Aktivitäten für Flüchtlinge organisierten. „Da wurde auch versucht, Leute zu fischen, wobei ich aber nicht weiß, wie viel Ideologie dahinter steckt“, so Schmidinger.