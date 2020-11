Unverträgliche Anglizismen und die flexible Gastronomie

Der zweite Lockdown trifft die Gastronomie nicht ganz unvorbereitet — notgedrungen reagiert man flexibel und kreativ.

Geplant war ein Gansl-Pop-up im Möbeldepot in Liesing. Einen Monat lang wollte man dort ab 11. November Gäste bewirten. Viel Platz gibt es dort, um Abstand zu halten, um trotz Pandemie auf Distanz gesellig zu sein. Manche Anglizismen können aber leider einfach nicht miteinander: Etwa Pop-up und Lockdown. Am Mittwoch letzter Woche ging also noch die Ankündigung raus, am Donnerstag arbeitete man schon an Plan B. Christopher Buchecker vom Wirtshaus Gußhaus in Wieden, bekannt für seine Altwiener Küche und Innereien, und Daniel Wagner von der Bezirksalm stellen auf Ganslkisten für zuhause um. Geliefert wird ein ganzes Menü: Mit Gans gefüllte Erdäpfeltascherl auf Specklinsen, die Gans für vier Personen klassisch mit Erdäpfelknödel und Rotkraut sowie Maroni im Glas.