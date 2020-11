Der spätere Wiener Attentäter empfing im Sommer mutmaßliche Jihadisten aus der Schweiz und Deutschland. Als der 20-Jährige zum Munition-Ankauf in die Slowakei reiste, wurde seine Überwachung jedoch eingestellt.

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen um den Terror-Anschlag in der Wiener Innenstadt stellt sich immer dringender die Frage, weshalb im Sommer die Observation des späteren Attentäters abgebrochen wurde. Am Montag wurden nähere Einzelheiten zu einem Treffen mehrerer Terror-Verdächtiger bekannt, die sich Mitte Juli in Wien verabredet hatten. Der Attentäter und sein Netzwerk wurden dabei tagelang vom Verfassungsschutz observiert - bis der 20-Jährige schließlich in die Slowakei reiste, um Munition zu kaufen.

Just zu dem Zeitpunkt, als sich der Attentäter - wie man mittlerweile weiß - am 21. Juli in der Slowakei Munition für sein Sturmgewehr kaufen wollte, stellte der Verfassungsschutz nämlich seine Observationen ein. Dabei hatten die Staatsschützer nach Informationen der APA detailliert beobachtet, wie der 20-Jährige und sein Wiener Bekanntenkreis vier islamistische Gesinnungsgenossen aus Deutschland und der Schweiz am Flughafen Schwechat abholten und in weiterer Folge den ausländischen Gästen ein Kennelernen der Bundeshauptstadt und - wie zu vermuten ist - der lokalen Islamisten-Szene ermöglichten.

Der spätere Attentäter und einige seiner Bekannten, die seit dem Wochenende wegen mutmaßlicher Mitwisserschaft bzw. Mittäterschaft in U-Haft sitzen, führten die Deutschen und Schweizer in unterschiedlicher Zusammensetzung zum Essen aus. Sie besuchten mit diesen Moscheen zum gemeinsamen Gebet und ließen sie in ihren Wohnungen übernachten. Auch einige Sehenswürdigkeiten der Stadt sollen sie den Glaubensbrüdern gezeigt haben.

Der heimische Verfassungsschutz war von Deutschland zuvor gewarnt worden, dass zwei mutmaßliche Dschihadisten auf dem Weg nach Wien waren. Weshalb der spätere Attentäter und sein engeres Umfeld nicht mehr überwacht wurden, nachdem die beiden Deutschen von ihrem Wien-Aufenthalt zurückgekehrt waren, ist weiter unklar.

