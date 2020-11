Wie wienerisch bleibt das Volkstheater?

Dass Kay Voges so gut wie das gesamte Ensemble ausgetauscht hat, verheißt nichts Gutes.

Eine Thomas-Bernhard-Inszenierung aus Dortmund als erste große Premiere im neuen Wiener Volkstheater: Als geprüfter Wiener Kulturpessimist darf man sich daran erinnern, wie 2014 ein frisch aus Stuttgart gekommener Intendant der Wiener Kunsthalle versuchte, den Österreichern Thomas Bernhard als Diskurs-Guru zu erklären . . .



Nein, der neue Volkstheaterdirektor wird sich mit seinem „Theatermacher“ wohl nicht so blamieren wie einst Nicolaus Schafhausen mit seinem Bernhard-Festival in der Kunsthalle, und man kann es auch als freundliche Geste sehen, dass er mit Bernhard – und, origineller, mit Ernst Jandl – beginnt. Weniger freundlich ist, dass Kay Voges so gut wie das gesamte Ensemble ausgetauscht hat. Das ist besonders schade, da sich dieses trotz der unglücklichen Führung von Voges' Vorgängerin in den letzten Jahren konsolidiert hat – und so etwas wie einer neuen wienerischen Volkstheaterkultur zumindest nahe gekommen ist.