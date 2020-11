Sensationsnews zu Impfstoff lassen Börsen explodieren

Die Informationen über einen Durchbruch bei der Impfstoffentwicklung lassen die Börsen hochschießen, wie man es kaum je gesehen hat. Vor allem Aktien der monatelang belasteten Aktien gehen durch die Decke.

Das Schauspiel, das sich aktuell an den Börsen bietet, hat die Welt schon lange nicht mehr gesehen. Der deutsche Dax fuhr am Montag Mittag um über fünf Prozent in die Höhe. Beim europäischen Euro Stoxx 50 sind es über fünfeinhalb Prozent, beim österreichischen ATX gar über 6,5 Prozent Plus. Und auch der US-amerikanische Dow Jones notiert vorbörslich um über fünf Prozent im Plus.



Erfolgversprechende Daten zur Wirksamkeit eines Corona-Impfstoffkandidaten treiben die Aktien mit einer ungewöhnlichen Wucht und Geschwindigkeit. Laut den gestern vorgelegten Studiendaten bietet die Impfung des deutschen Biotech-unternehmens Biontech in Kooperation mit dem US-Pharmakonzern Pfizer einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor der Krankheit Covid-19. Biontech und Pfizer wolten voraussichtlich ab der kommenden Woche die Zulassung bei der US-Arzneimittelbehörde FDA beantragen.

Die Aktie von Biontech selbst sprang um ein Viertel in die Nähe ihres Allzeithochs vom Frühjahr. Das Papier von Pfizer um immerhin 13 Prozent.



Wie die Gesellschaft insgesamt so hat auch der Markt nach fortschritten bei Impfstoffen gelechzt, ist er doch die Voraussetzung dafür, dass es künftig zu keinen Lockdowns mehr kommt und die wirtschaftliche Erholung, die eben erst wieder in Frage zu stehen beginnt, an Fahrt gewinnt.