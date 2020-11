Industrie-Erbe Max Turnauer mit 89 Jahren verstorben

Malteserorden-Botschafter und Sohn des legendären Großindustriellen Herbert Turnauer stand jahrelang als Milliardär auf der Reichsten-Liste von "Forbes“.

Der Industrie-Erbe und Botschafter Max Turnauer ist im 90. Lebensjahr verstorben. Das teilte am Montag im Auftrag der Familie das Management der Industrieliegenschaftenverwaltung AG (ILAG) in Wien mit, über die ein Großteil der Firmenbeteiligungen des am Samstag verstorbenen Turnauer gebündelt ist. Als Milliardär fand sich der Erbe des seinerzeitigen Constantia-Industrie-Imperiums jahrelang auf der Reichsten-Liste von "Forbes".

Der am 17. Februar 1931 geborene Max Turnauer war Botschafter des Souveränen Malteserordens im Fürstentum Liechtenstein und Ständiger Beobachter des Souveränen Malteserordens bei der Organisation der Vereinten Nationen für Industrielle Entwicklung (UNIDO). Der Sohn des im Jahr 2000 verstorbenen legendären Großindustriellen Herbert Turnauer war Vater des 1970 geborenen Industriellen Stanislaus Turnauer, der in mehreren Aufsichtsräten des Imperiums mit Constantia Industries, FunderMax und Isovolta sitzt. Seinem Enkel Stanislaus hatte "H.T." geschäftlich mehr zugetraut als seinem Sohn, daher weihte er ihn früh in die hohe Kunst der Konzernführung ein.

Auch wenn die Sparten Holz und Kunststoffe nach dem Tod des Seniors vor zwei Jahrzehnten offiziell an Max gingen, hatte dort bereits seit Ende der 1990er-Jahre Enkel Stanislaus das Sagen. Der Schwester von Max Turnauer, der Unternehmerin Christine de Castelbajac, hatte unter anderem einmal die Constantia Privatbank gehört.

(APA)