Jürgen Melzer: Zittern bis zum letzten Aufschlag

Jürgen Melzer spielt auf der Zielgeraden seiner Karriere um die Qualifikation für die World Tour Finals im Doppel. Worauf es beim dieswöchigen Showdown in Sofia ankommt.

Für gewöhnlich findet in der laufenden Kalenderwoche gar kein ATP-Turnier statt, doch 2020 ist vieles anders. Weil die Saison aufgrund der Coronapandemie stark ausgedünnt und monatelang nicht gespielt wurde, hat die ATP kurzerhand noch ein Event in Sofia eingeschoben.

Jürgen Melzer wollte in Bulgarien ursprünglich nicht antreten, aufgrund der speziellen Ranglistensituation müssen der Niederösterreicher und sein Partner, der Franzose Édouard Roger-Vasselin nun aber doch aufschlagen. Denn Melzer/Roger-Vasselin liegen im „Race to London“, das nur die gewonnenen Punkte in diesem Jahr zählt, auf Rang acht und damit auf dem letzten Qualifikationsplatz für die World Tour Finals in London, die am Sonntag beginnen. Die einzig verbliebenen Konkurrenten um dieses Ticket sind Jamie Murray und Neal Skupski, die ebenfalls in Sofia um Punkte rittern.

Die Briten müssen diese Woche zumindest das Finale erreichen, um Melzer/Roger-Vasselin noch abzufangen. Erreicht die österreichisch-französische Paarung das Finale, ist ihr die Qualifikation für London nicht mehr zu nehmen. Aufeinandertreffen könnten die beiden topgesetzten Duos erst im Endspiel.

Am Montag machten Murray/Skupski den ersten notwendigen Schritt und erreichten das Viertelfinale. Melzer verfolgte den Auftritt der Konkurrenten aufmerksam, eine Niederlage hätte die Fronten geklärt, so bleibt es aber spannend. Dass der 39-Jährige im Endspurt seiner Karriere nochmals ein großes Ziel vor Augen hat, motiviert ihn enorm. „Es geht wirklich noch einmal um etwas. Das Gefühl von Nervosität und Anspannung in vollen Zügen genießen zu dürfen hat auch etwas.“

Dritte Qualifikation zum Greifen nahe

Für Melzer, der ab Februar das Amt des ÖTV-Sportdirektors bekleiden wird, wäre es die dritte World-Tour-Qualifikation. 2010 und 2011 war der Linkshänder jeweils mit dem Deutschen Philipp Petzschner angetreten und nach einem Sieg und zwei Niederlagen in der Gruppenphase ausgeschieden. Sein Ticket für London längst gebucht hat Dominic Thiem.

Der 27-Jährige hat sich nach dem Turnier in Wien von seiner Fußsohlenverletzung erholt, am Mittwoch fliegt er nach England. Thiem hatte im Vorjahr das Finale erreicht und war dort dem Griechen Stefanos Tsitsipas knapp unterlegen. (cg)

("Die Presse", Printausgabe 10.11.2020)