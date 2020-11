Die Sinnfrage und das Coronarätsel

Als wären die Belastungen aufgrund des dichten Terminkalenders nicht genug, verlangt die Uefa nun Freundschaftsspiele. Den ÖFB beschäftigen zudem Coronafälle in Salzburg.

Ausgerechnet in Zeiten eines dicht gedrängten Terminkalenders, in dem sich eine englische Woche an die nächste reiht und Regenerationsphasen knapp wie nie bemessen sind, bestreitet Österreichs Nationalmannschaft am Mittwoch (20.30 Uhr, live ORF1) ein Freundschaftsspiel. Dieses Freundschaftsspiel ist nicht wirklich ein Freundschaftsdienst am Fußball, die Uefa samt ihrer Zentralvermarktung aber verlangt danach. Sie möchte sich und die Nationalteams präsentiert wissen. Da macht der europäische Verband auch in Krisenzeiten keine Ausnahme. Immerhin musste die Uefa coronabedingt bereits die Europameisterschaft 2020 vorgeben.

Dieses Spiel in Luxemburg soll das Warm-up für die in der Nations League entscheidenden Begegnungen in Wien gegen Nordirland (Sonntag, 20.45 Uhr) und Norwegen (Mittwoch 20.45 Uhr) sein. Die Sinnfrage aber darf gestellt werden, auch ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel tut das. „Ich habe immer die Meinung vertreten, dass die Gesundheit der Spieler das Wichtigste ist. Und ich bin immer in Sorge, was die Überforderung der Spieler betrifft.“ Schöttel hatte sich schon im Sommer, als der Rahmenterminkalender für die laufende Saison erstellt wurde, Gedanken gemacht. „Mir war schon im August klar, dass das bis zur nächstjährigen Europameisterschaft extrem herausfordernd wird“, sagt der 53-Jährige.

Salzburger Rätselraten

Neben dem erhöhten Verletzungsrisiko aufgrund der kurzen Pausen schwebt das wütende Coronavirus natürlich auch über dem Nationalteam wie ein Damoklesschwert. Weil sechs für diverse Nationalteams einberufene Spieler von Meister Salzburg einen positiven Test abgeliefert haben, muss Österreichs Auswahl in den kommenden Spielen auf Cican Stankovic, Andreas Ulmer und Albert Vallci verzichten. Vorerst seien alle Teamabstellungen abgesagt worden. Ein am Freitag ausgewerteter Coronatest für das Rapid-Spiel habe beim gesamten Salzburger Team noch ein negatives Ergebnis gebracht. Eine extra für eine „zweistellige Anzahl“ von Auswahlspielern durchgeführte Testreihe habe dann aber ein anderes Bild ergeben, über das der Verein am Sonntagabend in Kenntnis gesetzt worden sei. Die betroffenen Spieler seien aktuell ohne Symptome und haben sich bereits in Quarantäne begeben, erklärte Salzburg.

Der Rest des Teams befinde sich in Mannschaftsquarantäne und dürfe nur zwischen Wohnung, Trainings- bzw. Spielort pendeln. Bereits am Montag wurde nochmals getestet, selbst im Fall eines negativen Ergebnis werde für diesen Lehrgang aber kein Salzburg-Spieler zur ÖFB–Auswahl stoßen. Auch der Rapidler Max Ullmann (er spielte am Sonntag noch gegen Salzburg) kann aufgrund der Inkubationszeit nicht zum Team.

Bereits Anfang Oktober vor dem Triple gegen Griechenland, Nordirland und Rumänien hatten Österreichs Teamchef Franco Foda Stankovic und Ulmer aufgrund von Coronafällen beim Ligaprimus gefehlt. Schöttel: „Auch für Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund sind die neuerlichen Fälle ein Rätsel.“

Luxemburg schont sich

Nicht nur Franco Foda wird in Luxemburg wohl etliche Stammkräfte schonen, auch für den Gegner hat das Spiel nur eine untergeordnete Priorität. „Das Freundschaftsspiel gegen Österreich müssen wir ausschließlich als Test betrachten. Das kann ganz schwer für uns werden, aber das ist nun mal so. Wir können es uns nicht erlauben, bereits gegen Österreich alle Kräfte zu verschwenden“, erklärte Luxemburgs Teamchef, Luc Holtz.

Seine Mannschaft holte im Herbst in Liga C der Nations League drei Siege aus vier Partien und führt damit die Gruppe 1 an. Sollte die Spitzenposition in den abschließenden Matches gegen Zypern und Aserbaidschan verteidigt werden, wäre der Aufstieg in die Liga B, in der aktuell auch Österreich spielt, fixiert. (cg/age)

("Die Presse", Printausgabe 10.11.2020)