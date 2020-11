„Ich kann auch bei der Tour in die Top Ten fahren“

Radprofi Felix Großschartner über seinen Durchbruch bei der Vuelta, die Qualen im Gebirge und die richtige Verdauung.

Felix Großschartner, 26, hat die Vuelta a Espana am Sonntag als Gesamtneunter beendet – sein bisher bestes Resultat bei einer dreiwöchigen Rundfahrt. Es war das letzte Rennen der Saison, am Montag kehrte der Bora-Profi in die oberösterreichische Heimat zurück. Ein Gespräch über die dreiwöchigen Strapazen in Spanien, endlose Material-Tüfteleien und das so erfolgreiche Jahr für den rot-weiß-roten Radsport.