Familienzwist im Hause Erdoğan: Der Abgang des Kronprinzen

Der Rücktritt von Finanzminister Berat Albayrak, des Schwiegersohns des Präsidenten, offenbart das Versagen des Ein-Mann-Systems.

Mitten in einer schweren Währungskrise steht die Türkei ohne Finanzminister da. Seit Berat Albayrak, ein Schwiegersohn von Präsident Erdoğan, am Sonntagabend per Instagram seinen Rücktritt verkündete, ist er abgetaucht. Der Antrag "auf Freistellung von seinen Pflichten" sei vom Staatschef angenommen worden, hieß es am Montag in einer Erklärung der Präsidentschaft. Der Präsident plant angeblich eine größere Kabinettsumbildung. Die Lähmung der Regierung nach Albayraks Rückzug offenbart die Dysfunktionalität des Ein-Mann-Systems in Ankara.