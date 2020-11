Dem deutschen Unternehmen BioNTech zufolge bietet seine Impfung 90-prozentigen Schutz vor einer Coronavirus-Infektion. Kommende Woche soll bei der US-Arzneimittelbehörde FDA die Zulassung beantragt werden.

Der in der dritten und letzten Testphase befindliche Impfstoff des Mainzer Biotechnologieunternehmens BioNTech schützt laut eigenen Angaben zu mehr als 90 Prozent vor einer Infektion mit dem Coronavirus. Schwere Nebenwirkungen wurden bisher nicht beobachtet. BioNTech und Kooperationspartner Pfizer wollen kommende Woche bei der US-Arzneimittelbehörde FDA die Zulassung des Impfstoffs beantragen. Bei der europäischen Behörde läuft das Verfahren bereits. Die EU hat jedenfalls schon vor Monaten – nach vielversprechenden Zwischenergebnissen – Interesse an dem Präparat bekundet.



Was ist über diesen Impfstoff und seine Wirksamkeit bisher bekannt?