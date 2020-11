Wie Donald Trump bis zur letzten Minute um sein Amt kämpfen will

Der abgewählte Präsident setzt auf Twitter, Massenversammlungen und eine Anwalts-Armada.

Tag für Tag verschickt das Weiße Haus spätnachts den Plan Donald Trumps für die kommenden 24 Stunden. Zuletzt sah die Notiz dabei stets gleich aus: „Der Präsident hat keine öffentlichen Events geplant.“ Seit der geschlagenen Wahl vom 3. November meldet sich Trump vor allem via Twitter zu Wort, gelegentlich ruft er auch bei Fox News für ein kurzes Interview an. An seiner Stelle sind längst die Anwälte um Rudy Giuliani ins Rampenlicht getreten. Im Stundentakt lassen sie mit Updates rund um einen vermeintlichen Wahlbetrug aufhorchen. Mittlerweile ist ziemlich klar, dass Trump diesen Kampf bis zum bitteren Ende durchziehen wird.