Welche Verschärfungen ab Freitag drohen

Symbolbild: Schule in Corona-Zeiten

Es ist fraglich, ob der derzeitige Lockdown reicht. Schulschließungen, Ausgangsbeschränkungen oder die Sperre von Geschäften wären möglich.

Wenn sich bis Ende der Woche die Situation bei Neuinfektionen und Inanspruchnahme von Spitalsbetten nicht entspannt, wird es weitere Verschärfungen geben, hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Wochenende angekündigt. Einige Tage sind noch Zeit, doch zumindest am Montag deutet nichts auf eine Entspannung hin: 5593 Neuinfektionen wurden von Sonntag auf Montag gemeldet, das ist etwas weniger als die Tage davor, aber für einen Montag immer noch sehr viel, nämlich um 1500 mehr als am Montag der Vorwoche.