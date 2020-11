Stahlkonzern Voestalpine schreibt weiter rote Zahlen

Der Linzer Stahlkonzern Voestalpine ist auch im zweiten Quartal 2020/21 nicht aus den roten Zahlen gekommen.

Der Linzer Stahlkonzern Voestalpine verzeichnete im zweiten Quartal 2020/21 unter dem Strich einen Verlust von 206,1 Millionen Euro nach einem Gewinn von 24,8 Millionen Euro im Vorjahresquartal, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Auf die Ergebnisse lasteten Sonderabschreibungen in Höhe von rund 200 Millionen Euro. Operativ waren die Einbußen nicht ganz so hoch: Das Ebitda sank auf 237,2 (Vorjahr: 294,6) Millionen Euro. Die Erlöse schrumpften wegen geringerer Auslieferungsmengen und gesunkener Preise auf 2,7 (3,2) Milliarden Euro. Der Personalstand wurde um 6,5 Prozent auf weltweit 47.917 Mitarbeiter spürbar zusammengestrichen.

Nach dem massiven Nachfrageeinbruch im ersten Quartal sei es zu einer spürbare Erholung in wesentlichen Branchen gekommen, erklärte das Management. Insbesondere die europäische und amerikanische Automobil-, aber auch die Konsumgüter- und Bauindustrie hätten im Frühjahr wieder an Dynamik gewonnen. Dank der steigenden Nachfrage nach hochqualitativen Produkten habe auch der kleine Hochofen in Linz wieder hochgefahren werden können. Am Ausblick hält Voestalpine fest, nachdem die Ziele erste Mitte Oktober angepasst wurden.

"Das deutlich positive operative Ergebnis Ebitda und die Steigerung des Cashflows zeigen, dass unsere konsequenten Kostensenkungs- und Effizienzsteigerungsprogramme gegriffen haben", meinte Konzernchef Herbert Eibensteiner. Gleichzeitig spiegle dieses Ergebnis "die Erholung der Nachfrage in wesentlichen Kundensegmenten im Laufe des zweiten Quartals" wider. "Trotz positiver Marktsignale bleibt jedoch abzuwarten, wie sich die neuerlichen Lockdown-Maßnahmen in Europa auf die Wirtschaft auswirken werden."

Mit Ausnahme des Öl- und Gasbereichs sowie der Luftfahrtindustrie sollte sich der positive Nachfragetrend nach Produkten des Voestalpine-Konzerns in allen wesentlichen Marktsegmenten auch im zweiten Halbjahr 2020/21 fortsetzen, so die Einschätzung des Managements. "Deshalb erwartet der Vorstand aktuell unter der Annahme keiner neuerlichen wesentlichen wirtschaftlichen Einschränkungen durch die COVID-19-Pandemie wie beispielsweise behördlich verordnete Maßnahmen in diesem Zusammenhang für das gesamte Geschäftsjahr 2020/21 ein Ebitda in einer Bandbreite von 800 Millionen bis eine Milliarde Euro", so Eibensteiner.

(APA/Reuters)